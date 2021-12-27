عاطل يذبح شابا أثناء جلسة صلح في مصر الجديدة.. انتقمت لكرامتي

أنهي عاطل حياه شاب ذبحًا أثناء جلسة صلح بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاه ثم التصريح بالدفن، وكلّفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارًا من مستشفى «كليوباترا»، بدائرة القسم، باستقبال شابًا مصاب بجرح ذبحي في الرقبة ووفاته فور وصوله، وبالانتقال تبين أن المجني عليه يُدعى أحمد أبو السعود، 25 سنة، يرتدي كامل ملابسه، ووجود آثار جرح ذبحي بالرقبة، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات أنّ المجني عليه كان على خلاف مع عاطل، وتدخل أهالي المنطقة بعقد جلسة صلح بين الطرفين، وأضافت التحريات أنه أثناء الجلسة غافل المتهم الجميع وذبح المجني عليه بواسطه مطواة أخرجها من طيات ملابسه، وأوضحت التحريات أنّ الأهالي نقلوا المجني عليه بواسطة سيارة أحد الجيران لمستشفى كليوباترا في محاولة لإسعافه، إلّا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بدعو الانتقام لكرامته، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم تحرير محضرًا، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.