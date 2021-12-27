حالة الطقس اليوم 27-12-2021.. يصل للصقيع ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة على السواحل الغربية، أما ليلا فتشهد كافة المناطق طقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

كما تشهد البلاد، وفقا لخبراء الأرصاد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكد خبراء الهيئة على وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على جميع مناطق الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 19 10

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 19 11

طنطا 18 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 18 10

السلوم 17 10

سيوة 18 06

بورسعيد 19 12

دمياط 19 12

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 18 11

رفح 18 11

رأس سدر 19 10

نخل 17 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 13 01

الطور 21 13

شرم الشيخ 23 16

الغردقة 22 14

مرسى علم 22 14

الفيوم 19 07

بني سويف 19 07

المنيا 19 08

أسيوط 19 07

سوهاج 19 08

قنا 20 08

الأقصر 21 08

أسوان 22 10

إدفو 22 10

أبو سمبل 21 10

الوادي الجديد 20 08

شلاتين 26 15

أبو رماد 26 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 23 16