مصرع 2 مسنين في حادثين متفرقين بالبحيرة

لقي مسن مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور بطريق العمدة بمدخل مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، فيما جرى نقل جثته إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى جثة مسن إثر تعرضه لحادث عبور أمام قرية العمدة التابعة للمركز، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

والفحص تبين وفاة فرح حسين علي، 69 سنة، مقيم في قرية بولس كفر الدوار، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع مسن سقط من منزله

كما لقي مسن آخر مصرعه إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية الشعراوي التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى جثة مسن جراء سقوطه من أعلى منزله بقرية الشعرواي التابعة لمركز حوش عيسى، وجرى تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى.

وبالفحص تبين وفاة "صباح محمد أحمد"، 62 سنة، مقيم بقرية الشعراوي التابعة لحوش عيسى، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.