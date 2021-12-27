ضبط سائق اعتدى جنسيا على طفلتين في البحيرة.. «كانوا بيلعبوا مع ابنته»

شهدت قرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، واقعة تعدي سائق على طفلتين وذلك أثناء تواجدهما داخل منزله ولعبهما مع ابنته؛ مما أدى إلى إصابتهما بإصابات ظاهرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة بدر من «محمود، س، م» 39 سنة مزارع مقيم قرية النجاح يتهم المدعو «السيد . ع. ا» 54 سنة سائق مقيم بذات الناحية بقيامه بالتعدي جنسياً على كل من ابنته وتدعى «رحيق» 7 سنوات طالبة بالصف الثاني الابتدائي وصديقتها «ملك.م.ع» 10 سنوات طالبة بالصف الرابع الابتدائي وذلك أثناء تواجدهما بمنزله ولهوهما رفقة ابنة المشكو في حقه.

وجود اعتداء جنسي

ووجهت الجهات الأمنية بتوقيع الكشف الطبي على الطالبتين بمستشفى بدر العام، وأفاد التقرير الطبي المبدئي بأن هناك وجودا لاعتداء جنسي عليهما، ويوصي بعرضهما على الطب الشرعي.

ضبط مرتكب الواقعة

وعلي الفور تشكل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي واقعة مشابهة في وقت سابق، كانت قد أصدرت محكمة جنائيات دمنهور المنعقدة بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حكما بـ6 سنوات على عامل زراعي 40 تعدى جنسيا على طفلة مقيمة قرية أبتوك التابعة لمركز شبراخيت وذلك في شهر رمضان الماضي.