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محمود مسلم

خلاف بين موسيماني ولجنة التخطيط بسبب ميكيسوني

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محمد هانئ
09:49 ص | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
موسيماني

موسيماني

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن وجود خلاف حاد بين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بسبب الموزمبيقي لويس ميكيسوني، وعدم ظهوره بشكل فني قوي حتى الآن منذ التعاقد معه مطلع الموسم الحالي.

وقال محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه «البريمو»، المُذاع على قناة «ten»: «هناك حالة من الاستياء الشديد داخل جهاز الكرة في نادي الأهلى، من المستوى الفني الذى يقدمه المحترف الموزمبيقي لويس ميكيسوني مع القلعة الحمراء».

وأضاف فاروق: «لجنة التخطيط ترى أنّ الصفقة التي تمسّك بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بضمها في بداية الموسم، لم تظهر بالشكل الفني أو البدني المطلوب، وهناك لاعبين أفضل منه في مركزه لم يحصلوا على الفرصة كاملة مع الفريق».

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