ضبط 14 سائقا متعاطيا للمخدرات في حملة مرورية بالغربية

شنت إدارة مباحث المرور بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حملة مرورية مكبرة مدعومة بدوريات الشرطة والأكمنة الثابتة والمتنقلة؛ لإحكام التواجد الشرطي وردع السائقين المخالفين على مستوى شوارع وميادين طنطا والمحلة.

تحرير مخالفات وردع قائدي السيارات

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور بالغربية، يفيد بشن حملات مرورية موسعة، تحت إشراف العقيد محمود أبو المكارم رئيس مباحث المرور بالغربية، والعقيد أيمن مكاوي مدير إدارة مباحث المرور بطنطا والمحلة، لإحكام التواجد الشرطي وردع قائدي المركبات المخالفين على مستوى ميادين مراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

ضبط 54 مخالفة سيارات سير بدون ملصق إلكتروني

كما أسفرت الحملات المرورية، عن ضبط 54 مخالفة سيارات سير بدون ملصق إلكتروني ومصادرة 84 مركبة توك توك مخالفة سير بدون رخص التسيير، وضبط 14 من قائدي السيارة متعاطي المواد المخدرة، وسحب تراخيص منتهية بشأن 120 مركبة مخالفة، وتحصيل 54 ألف جنيه كغرامات فورية.

ووجه مدير أمن الغربية، مديري إدارتي المرور والبحث الجنائي بتفعيل الأكمنة الثابتة والمتحركة، ورفع درجة التأهب والاستعداد القصوى وتأمين كافة المؤسسات الحكومية والحيوية؛ تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.