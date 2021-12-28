تعرف على أسعار وتفاصيل حجز شقق مشروع أطلس في حلوان.. المواعيد والشروط

أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فتح باب التخصيص، لعدد 31 وحدة من الشقق السكنية كاملة التشطيب بمساحات تبدأ من 95 مترًا وحتى 120 مترًا، بالمجاورة الأولى بالتجمع السكني الجديد أطلس بحلوان، بتيسيرات سداد تصل إلى 15 عاما.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل شقق التجمع السكني أطلس بحلوان، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة.

ووفقًا لإعلان الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، سيتم سحب الكراسات اعتبارا من الأحد الموافق 16 يناير 2022 وبدء التخصيص للوحدات في 25 يناير من نفس الشهر.

تفاصيل شقق أطلس بحلوان

وعلى الراغبين في حجز الوحدات شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 300 جنيه اعتبارًا من 16 يناير، ويبدأ الحجز للوحدات يوم 25 يناير المقبل، ويتم تخصيص الوحدات المطروحة للمواطنين وفقًا لأسبقية التقديم وسداد النسب المقررة بحسب إعلان الجهاز، كما يتم إغلاق باب التخصيص بانتهاء تخصيص الشقق المعروضة، ويتيح الجهاز أنظمة للسداد الفوري والتقسيط.

أسعار الشقق المطروحة

بلغ سعر المتر في جميع الشقق 4460 جنيها، فيما وصل سعر الشقة 95 مترًا إلى 431 ألف جنيه، وسجلت الوحدة ضمن الإعلان المطروح التي تبلغ مساحتها 115 مترًا 519 ألف جنيه، فيما سجلت الوحدة 107 أمتار 491 ألف جنيه، ووصلت الوحدة 120 مترا إلى 533 ألف جنيه.

ويتيح الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان، نظم سداد مميزة، فيمكن سداد 50% من قيمة الوحدة مقسمة لـ10% جدية حجز، 15% عند التخصيص و30% دفعة استلام، كما يتم سداد 50% من قيمة الوحدة على 5 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة، وتيسيرا على المواطنين المقدمين للحجز، يوجد خصم 3% على شراء الوحدة بنظام الكاش.