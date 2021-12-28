يبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل «أنا وهي» على قناة CBC، حيث تصدر المسلسل تريند مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرح البرومو التشويقي له.

موعد عرض مسلسل أنا وهي على قناة cbc

وتستعد قناة CBC لبداية عرض مسلسل «أنا وهي» يوم السبت المقبل 1 يناير، وسيعرض المسلسل يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً، كما يعرض عبر شاشة قناة cbc drama الساعة الحادية عشر مساءً.

قصة مسلسل أنا وهي

تدور أحداث مسلسل أنا وهي في إطار كوميدي حول بطلي العمل أحمد حاتم وهنا الزاهد الذين يعانيان من مشكلات نفسية كما أظهر البرومو الرسمي للمسلسل، فهنا الزاهد تمتلك عقدة من التعامل مع الرجال، أما أحمد حاتم يعاني من التخيلات والهلاوس.

ويذهب الثنائي إلى طبيب نفسي من أجل العلاج والذي يؤدي دوره الفنان أشرف عبد الباقي، وسوف يتعرفان على بعضهما البعض، كما يضطران إلى مساعدة بعضهما من أجل العلاج.

أبطال مسلسل أنا وهي

ويشارك في بطولة المسلسل بجوار أحمد حاتم وهنا الزاهد كل من: أشرف عبدالباقي، عارفة عبدالرسول، ميرهان حسين، وبمشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والعمل من إنتاج منى قطب، وتأليف مصطفى حمدي، وتصوير أحمد جابر، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

أعمال تجمع أحمد حاتم وهنا الزاهد

يذكر أن الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم شاركا معا في أكثر من عمل فني قبل «أنا وهي»، مثل فيلم «قصة حب» الذي جمعهما عام 2019، وفيلم «الغسالة» الذي شاركا فيه عام 2020، بجوار الفنان محمود حميدة.

كما تعاون «حاتم» مع «هنا» في إحدى حكايات مسلسلها «حلوة الدنيا سكر»، والتي جاءت بعنوان «لو كنت يوم أنساك»، إذ خاضت «هنا» من خلاله أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية.