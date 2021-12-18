مسلسل «أنا وهي» يتصدر التريند قبل عرضه.. والجمهور: هيكسر الدنيا

تصدر مسلسل «أنا وهي» تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد طرح البرومو الرسمي الخاص بالمسلسل، والذي من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

قصة مسلسل أنا وهي

وظهر في البرومو بطلا العمل أحمد حاتم وهنا الزاهد، وهما يعانيان من مشاكل نفسية، حيث أن هنا الزاهد لديها عقدة من الرجال وتكرههم بشدة، بينما يعاني أحمد حاتم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عن طبيب نفسي يجسده الفنان أشرف عبدالباقي، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.

الجمهور: حاتم وهنا كابل هايل

ومنذ عرض برومو المسلسل انهالت الكثير من التعليقات التي تعبر عن حماس الجمهور لمتابعة هذا العمل، خاصة وأنه ليس العمل الأول الذي يجمع بين هنا الزاهدة وأحمد حاتم، فعلق أحد المتابعين: «حاتم وهنا كابل هايل»، وقال متابع آخر: «هيكسر الدنيا إن شاء الله».

أبطال مسلسل أنا وهي

مسلسل أنا وهي تدور أحداثه في إطار كوميدي، والعمل من بطولة كل من هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، عارفة عبدالرسول، ميرهان حسين، وبمشاركة العديد من الفنانين كضيوف الشرف، من إنتاج منى قطب، وتأليف مصطفى حمدي، وتصوير أحمد جابر، ومن وإخراج سامح عبدالعزيز.

أعمال فنية جمعت الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم

يذكر أن هنا الزاهد وأحمد حاتم شاركا سويًا في أكثر من عمل فني من قبل محققين نجاحًا كبيرًا، ومن هذه الأعمال فيلم «قصة حب» عام 2019، من إخراج عثمان أبو لبن، والذي حصد إيرادات عالية وقت طرحه في السينمات، وحقق تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، خاصة مع وفاة هنا الزاهد في نهاية الفيلم بسبب مرضها.

وكذلك فيلم «الغسالة»، الذي شاركا فيه عام 2020، برفقة الفنان محمود حميدة، ومن إخراج عصام عبدالحميد، وحكاية «لو كنت يوم أنساك» من مسلسل «حلوة الدنيا سكر».