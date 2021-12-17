اليوتيوبر محمود السيسي عن انضمامه لفريق مسلسل «أنا وهي»: مجرد صدفة

كشف اليوتيوبر محمود السيسي، عن بدايات دخوله عالم مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الفيديوهات التي ينشرها على صفحته وأصبحت تحقق مشاهدات عالية في الفترة الأخيرة، قائلا: «إن دخوله مجال السوشيال ميديا كان مجرد صدفة لم يخطط لها».

اليوتيوبر محمود السيسي: دخلت عالم السوشيال ميديا صدفة

وكشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن كواليس انضمامه لـ مسلسل «أنا وهي» مع أحمد حاتم وهنا الزاهد، قائلا: «الموضوع جاء بالصدفة، وأجسد دور مريض نفسي بالعمل، بعيادة دكتور شيرين الذي يجسده الفنان أشرف عبد الباقي»، موضحا أنه يحب التمثيل ويتمنى أن يستمر فيه.

اليوتيوبر محمود السيسي: وقعت عملا فنيا جديدا

وتابع اليوتيوبر محمود السيسي، أن التمثيل كان حلم لديه، وكانت بدايته مع الفيديوهات عبر منصات السوشيال ميديا، خاصة «فيس بوك» وأن في بداية الأمر، كان يقوم بعمل فيديوهات كوميدية وفوجئ بمشاهدات وإقبالا كبيرا من المتابعين، لذا بدأ أن يهتم بالأمر ويجعله أكثر احترافية.

وأكد أن نجاحه بالسوشيال ميديا، كان مجرد بداية بينما هدفه أو اكتشاف موهبته كممثل وفنان، موضحا أنه وقع عملا فنيا يقوم بدور البطولة فيه، ولكن من بنود العقد عدم الكشف عن أي تفاصيل عن العمل.

وخلال استعداد محمود السيسي، لخوض تجربة التمثيل مع دور مؤثر وكبير في أحد الأعمال الفنية المقبلة، جاء انضمامه لـ مسلسل «أنا وهي» مؤكدا «قريبا سيتم الكشف عن أول عمل فني أشارك فيه بدور أساسي به».

ويشارك اليوتيوبر محمود السيسي، بعدة حلقات من مسلسل «أنا وهي»، الذي سوف يعرض قريبا، ويذاع على قناة «cbc»، بطولة الفنان أحمد حاتم، والفنانة هنا الزاهد والنجم الكبير أشرف عبد الباقي.

وانتهى الفنان أحمد حاتم انتهى من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل «أنا وهي»، وينتمي المسلسل لنوعية الدراما المكونة من 15 حلقة، والذي سوف يتم إطلاق أول حلقاته قريبا من خلال منصة شاهد نت وقناة «cbc».

مسلسل «أنا وهي» تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوي، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوي، وعدد من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث مسلسل «أنا وهي»، حول مطربة بإحدى الكباريهات التي تجسدها هنا الزاهد، ويعاني زوجها أحمد حاتم من هلاوس ومرض نفسي، ويجسد الفنان أشرف عبد الباقي دور الدكتور «شيرين» للمرة الثانية دكتور نفسي.