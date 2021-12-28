نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير العمل بوحدة التوثيق الميكروفيلمي

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وحدة التوثيق الميكروفيلمي وقواعد البيانات بالجامعة، رافقه خلالها الدكتور محمد عباس عبد الراضي أستاذ هندسة الإلكترونيات ومدير الوحدة؛ لمتابعة سير العمل بالوحدة والوقوف على سبل تطوير الوحدة من تزويدها بأحدث الأجهزة الإلكترونية لمواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال، وضم قاعات إضافية لتوسعة الوحدة وأيضًا إنشاء موقع إلكتروني للوحدة على الإنترنت للتعريف بالوحدة وتيسير التواصل معها للحصول على خدماتها.

توثيق مستندات الجامعة

وقال الدكتور المنشاوي، إن زيارته للوحدة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات؛ لتنفيذ الخطة الموضوعة لتزويد المنشآت والوحدات الجامعية بجميع متطلباتها لتطوير العملية التعليمية والتيسير على الطلاب والباحثين وخدمة المجتمع الجامعي والجهات الحكومية وغير الحكومية بمحافظة أسيوط بل والمحافظات الأخرى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الوحدة تهدف إلى خدمة جميع هذه الجهات في مجالات التوثيق الميكروفيلمي إلى جانب توثيق مستندات الجامعة، مثل نتائج الطلاب والرسائل الجامعية والتقارير وكتب التراث والمحفوظات وتذاكر المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية لصالح البحث العلمي وللحفاظ على التاريخ المرضي للمريض وغيرها، وأيضًا تسهيل الاطلاع واستخراج البيانات للباحثين.

التوثيق الإلكتروني يحافظ على الوثائق 500 عام

كما تفقد الدكتور المنشاوي، العمل بقاعات الوحدة مثل قاعة الاطلاع على البيانات، والتصوير، والاسكانر، والتحميض والنسخ، والحفظ، وتعرف على احتياجات المكان، واعدًا بتوفيرها في أقرب وقتٍ ممكن إيمانًا من الجامعة بأهمية الوحدة التي تُعد بحق الحارس الأمين على تاريخ الجامعة؛ لأن التوثيق الإلكتروني يحافظ على الوثائق لمدة تصل إلى 500 عام، حيث لا يمكن اختراقه أو إتلافه على عكس وسائل الحفظ الأخرى.