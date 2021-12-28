السيسي يدعو القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار: رابع مرة أقول أهلا وسهلا

طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، القطاع الخاص بالاستثمار في المشروعات القائمة بمصر حاليا، قائلا: «دي رابع مرة أقول ده يا دكتور مصطفى، أهلا وسهلا بالقطاع الخاص، إحنا محتاجينكم».

تطوير المشاريع

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان: «إحنا أثبتنا في إدارتنا خلال الـ40 سنة اللي فاتوا، إنّنا غير أكفاء في إدارة المشاريع بتاعتنا، ده عيب، عيب تستمروا على المسار نفسه وتقترضوا عشان تطورا مشاريعكم، وبعد شوية كمان 15 سنة أنا وأنت يا هشام مش هنكون موجودين، والمصانع هتتدهور تاني، لأن منظومة الأداء اللي ماشيين بيها نتائجها الحقيقية كده».

الحرص على الإصلاح

وأوضح السيسي، أنّه بالنسبة للحوكمة، فستتيح للمتابعين معرفة كل ما يجري وينتج في المصانع: «الحملة اللي بتنقل العمالة جزء من الحوكمة، ولا أفضل طول النهار أجيب الناس وأرجعها وأدفع ملايين للكلام ده، القطاع الخاص مبيعملش كده، وأنت يا هشام أكتر واحد شوفته في قطاع الأعمال حريص على الإصلاح».

وأمس، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، لمتابعة تطوير الخدمات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، إذ تفقد السوق السياحي، وشجع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة، كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، إذ يجرى العمل حاليًا في 52 مركزًا في 20 محافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إضافة إلى مركز أسوان الذي أدرج مؤخرًا عقب زيارته لقرية غرب أسوان.