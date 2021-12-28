السيسي: ربنا أنقذ بلدنا من الدمار في 2011 «لأجل خاطر 100 مليون مواطن»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قطاع الأعمال هي أول القطاعات التي نوهت بأن المواطنين يبنون على أراضي شركات قطاع الأعمال مثل الفيلل والشاليهات والمنازل، وأضاف الرئيس «كل مصنع كان موجود ولقوا حته أرض بزيادة عندهم عملوا فيها جمعية ومساكن للعمال، أنا معاكم، ولكن كل حاجة بحساب».

وتابع «السيسي»، قائلا خلال كلمته أثناء حضوره افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان، «ميبقاش ده كهرباء ومياه وغاز حسابها على الشركة، مش مندهشين ومستغربين، عرفتوا ليه بلدكم كانت هتتخرب وتضيع في 2011، أنت بتتكلم كدة ليه يا عم، أنا لن أنسي 2011، لن أنساها، والمفروض يا مصريين متنسوهاش أبدا في كل إجراء وخطوة بتتحركوها».

وأكمل الرئيس قائلا: «اللي أنقذكم ربنا وحده، ربنا وحده اللي أنقذ البلد دي من مصائر الخراب والدمار لأجل خاطر الـ100 مليون والناس البسطاء والغلابة اللي موجودين في مصر ولحكمة إلهية أنقذها، يبقي إحنا هنكرر نفس المسار تاني، أكرره تاني يا هشام، لا والله».

وتابع «السيسي» قائلا: «الكلام ده يزعلكم! أني بحاجي عليكم وخايف عليكم من الضياع تزعلوا مني سواء كانوا مسؤولين أو ناس بيديروا شركات، ده كلام برده!، متزعلش إلا من نفسك أو تكون سبب في دمار بلدك وخرابها».