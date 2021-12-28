السيسي يدعو مزارعي القصب لتطبيق نظام «الشتلات»: تُحسِن دخلكم وتزيد الإنتاج

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشرح أهمية الشتل لفدان القصب، قائلا: «المؤتمرات دي منصات عشان الناس تستفيد منها، والإعلام يستفيد ببيانات حقيقية من ناحيتنا في الموضوع، وبكلام وزير الزراعة سواء عن الري بالتنقيط أو الشتل وحجم العائد له».

تعظيم دخل الفلاح

وأضاف الرئيس السيسي: «أنا بكلم الفلاح والمزارع اللي عنده فدان و2 أو أقل، بقوله عندك خيارات تعظّم دخلك لو سمعت كلامنا، ومش بنقولك اسمع كلامنا على حسابك لأ هنساعدك، وفيه 350 ألف فدان مزروعين قصب، والفدان ينتج 45 طنا، لكن بالشتل ينتج من 50 إلى 60 طنا، وأي زيادة هتحققها هتكون لدخل الفلاح، وعمرك ما هتحقق نجاح وأنت مستريح، وبقول الكلام ده لينا كلنا، لو ارتحت مفيش مكسب».

جولة الرئيس السيسي في غرب سهيل

وأمس، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، لمتابعة تطوير الخدمات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، إذ تفقد السوق السياحي، وشجع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة، كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، إذ يجرى العمل حاليًا في 52 مركزًا في 20 محافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إضافة إلى مركز أسوان الذي أدرج مؤخرًا عقب زيارته لقرية غرب أسوان.