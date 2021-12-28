السيسي يعد أهالي أسوان بحماية حقيقية من التلوث: تحملتم الكثير

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن التلوث البيئي في أسوان، وما عاناه أهالي المحافظة بسببه، حيث قال موجّها حديثه لأهالي أسوان: «انتوا اتحملتوا قبل كده التلوث اللي موجود في البيئة، وبنوعدكم إنّ اللي اتعمل سواء محطات المعالجة اللي شوفناها وقتها أو المعايير البيئية في المصانع دي تحقق فعلا حماية حقيقية لكم».

الحفاظ على البيئة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «بنوعد أهالي أسوان إنّنا كسؤولين عن المشاريع نحافظ على المعايير دي، ومش في المشروع ده بس، لكن في مشروعات القطاع الخاص، لأن موضوع البيئة والحفاظ عليها أمر في مصلحتنا كلنا».

لا استثناءات فيما يخص البيئة

وأكد الرئيس السيسي: «محدش هيأذي أهله ونفسه عشان المعدة اللي حاططها أو المنشأة اللي عاملها على البيئة عنده مشتغلتش بالكفاءة المطلوبة، والموضوع مش بالأماني، الموضوعات كلها إنّ في أجهزة في الدولة مسؤولة تراجع وتشوف المصانع، ومحدش في الموضوع يستثنى يا جماعة، ومش عشان هي بتاعة الحكومة نستثني، كلنا زي بعض لأننا بنحمي بلدنا».