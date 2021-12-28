السيسي: الاستزراع السمكي يسدعنا على سد الفجوة بين الطلب وزيادة السكان

علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على نقص إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك، موضحًا أنَّه كان يبلغ 80 ألف طن أسماك، «لازم تعرفوا ليه البلد دي ضاعت، 80 ألف، يعني الناس اللي كانت بتصطاد، كل واحد فيهم بيرجع بيته وجيبه مليان، حتى لو كان ثمنهم قليل كان هيلاقي قرشين كويسين في جيبه لأنه كان ممكن يطلع 100 كيلو، غير لما يصطاد 20 كيلو».

الرئيس عن إنتاج الأسماك في بحيرة ناصر: «الصياد كان بيلاقي قرشين كويسين»

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه للتوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «الإنتاج قل مش في بحيرة ناصر بس، لكن فيه بحيرة المنزلة وبحيرة البردويل، وكل البحيرات دي كانت بتطلع سمك قبل ما نتكلم عن الاستزراع السمكي دلوقتي، طب تقولي لو البحيرات لسه بتطلع إنتاج وزيادة، فمش هنحتاج الاستزراع السمكي؟ لأ كنا هنحتاج بسبب عدد السكان، عشان كان هيبقى في فجوة بين اللي بنطلعه واللي بنحتاجه».

السيسي: الاستزراع السمكي يساعدنا على سد الفجوة بين الإنتاج وزيادة السكان

وتابع رئيس الجمهورية: «لو كان الفدان ينتج 60 أو 65 طن مش هيبقى قدامك خيار غير إنه يبقى 65 طن محاصيل، عشان المواطن يرفع دخله، فلو الفدان كان بيجيب له 10 آلاف جنيه هيبقوا 15 ألف جنيه، ويبقى المواطن ساعد نفسه وأسرته، ولو المركب بتجيب 30 أو 40 كيلو أسماك هتجيب 200، ولما تكون 200 هنخفض سعرهم ولا هنخليهم زي ما هو؟! هنخفض".