العثور على جثة عامل متحللة في حفرة بعين شمس: كان ينقب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من انتشال جثة متحللة لعامل داخل حفرة انهارت عليه أثناء التنقيب عن الآثار، داخل عقار بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة.

قوة أمنية تكشف لغز الاختفاء

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغا من أسرة عامل يدعى رمضان "س ا" في العقد الخامس من العمر يفيد بتغيبه منذ 5 أيام، حيث كان يعمل مع بعض الأشخاص في التنقيب عن الآثار في أحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال إلى موقع الحفر، تبين وجود حفرة داخل العقار وانبعاث رائحة كريهة. وعلى الفور تم رفع الحطام وتبين العثور على جثة الشخص المبلغ باختفائه.

وتمكنت القوات من انتشال جثته وتبين أنها في حالة تعفن، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحفظ على كاميرات المراقبة لكشف لغز "رضيع الزيتون"

تحفظ فريق من مباحث قسم شرطة الزيتون على كاميرات المراقبة في المحيط المتواجد به صندوق قمامة عثر بداخله على كيس بلاستيك أسود بداخلة جثة رضيع حديث الولادة، وذلك تمهيدا لتفريغ تلك الكاميرات لرصد الشخص الذي ألقى الكيس داخل صندوق القمامة ومحاولة كشف لغز الواقعة وضبط مرتكبيها.

وكان مأمور قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغا من أحد عمال النظافة بالمنطقة يفيد العثور على كيس أسود اللون داخل أحد صناديق القمامة بدائرة قسم الشرطة، وبفتحه عثر على جثة لقيط حديث الولادة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.