«في غمضة عين» أحدث أغاني رامي جمال من ألبوم «ولسه»

طرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة «في غمضة عين» عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإنتاج «نجوم ريكوردز»، وهي الأغنية الثامنة من ألبومه «ولسه» الذي يطرحه بشكل متتابع على مدار العام.

«في غمضة عين» من إنتاج نجوم ريكوردز

وطرح رامي جمال مؤخراً عدة أغنيات مثل «لسه الكلام زعلان» من ألحانه، وكلمات جمال الخولي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «خليكي»، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

«في غمضة عين» من ضمن ألبوم رامي جمال الجديد

الأغنية الخامسة بعنوان «كنا ممكن نتفق»، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية «قلة الإحساس»، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

كانت أغنية «دقيقة واحدة» من الأغاني السابقة التي طُرحت من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساج وماستر وسام عبد المنعم، و«مبتكبريش» من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «ولسه» من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

من المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان «ولسه»، مع شركة «نجوم ريكوردز» بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، تعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.

وقدّم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع «نجوم ريكوردز» هم: «ملناش إلا بعض، وفترة مش سهلة، وليالينا، وأنا لوحدي».