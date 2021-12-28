مواعيد قطار المطرية المنصورة بالدقهلية بعد إدخال 6 عربات محسنة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد خط قطارات «المنصورة – المطرية» والعكس بمحافظة الدقهلية، بعد إدخال 6 عربات محسنة «تحيا مصر» على الخط، في إطار تحديث أسطول عربات وجرارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث كافة عربات وجرارات الهيئة قبل انتهاء عام 2021، إذ يخدم خط المنصورية المطرية الذي يشمل 25 محطة، عددًا كبيرًا من المواطنين بالدقهلية.

مواعيد قطار المطرية المنصورة في 16 رحلة يوميا

وتنشر «الوطن» المواعيد التي أعلنت عنها هيئة السكة الحديد لمواعيد القطارات على خط «المطرية – المنصورة» والعكس، وعددها 16 رحلة على مدار اليوم، بمعدل 8 قطارات من كل اتجاه ويتوقف في 25 محطة وهي: المطرية، العصافرة، دار السلام، المنزلة، ميت خضير، الجمالية، ميت مرجا سلسيل، ميت سلسيل، الكردي، الرياض، كفر علام، ميت عاصم، ميت حديد، ميت الخولي، أشمون الرمان، ميت شرف، دكرنس، الخشاشنة، ميت ضافر، محلة دمنة، شها، سلامون، الدنابيق وأخيرا المنصورة.

مواعيد قطار المطرية المنصورة

القطار رقم 202 المتجه من المطرية، إلى المنصورة تكون مواعيده كما يلي:

القطار رقم 202 المتجه من المطرية يتوقف فيها الساعة 5:10، ويصل المنصورة 7:25

القطار رقم 204 المتجه من المطرية إلى المنصورة تكون مواعيده من المطرية الساعة 5:55 ويصل إلى المنصورة الساعة 8:15

القطار رقم 206 المتجه من المطرية إلى المنصورة تكون مواعيده من المطرية الساعة 6:45 ‏ويصل إلى المنصورة الساعة 8:58 ‏

القطار رقم 208 المتجه من المطرية إلى المنصورة تكون مواعيده من المطرية الساعة 9:20 ‏ويصل إلى المنصورة الساعة 11:33

القطار رقم 210 المتجه من المطرية إلى المنصورة تكون مواعيده من المطرية الساعة 11:50 ‏ويصل إلى المنصورة الساعة 14:03

القطار رقم 214 المتجه من المطرية إلى المنصورة تكون مواعيده من المطرية الساعة 14:10 ‏ويصل إلى المنصورة الساعة 16:23‏

القطار رقم 216 المتجه من المطرية إلى المنصورة تكون مواعيده من المطرية الساعة 16:35 ‏ويصل إلى المنصورة الساعة 18:48

القطار رقم 218 المتجه من المطرية إلى المنصورة تكون مواعيده من المطرية الساعة 19:00 ‏ويصل إلى المنصورة الساعة 21:13

مواعيد قطار المنصورة المطرية

القطار رقم 203 المتجه من المنصورة إلى المطرية تكون مواعيده من المنصورة الساعة 4:15 ‏ويصل إلى المطرية الساعة 6:25

القطار رقم 205 المتجه من المنصورة إلى المطرية تكون مواعيده من المنصورة الساعة ‏‏6:40 ‏ويصل إلى المطرية الساعة 8:50

القطار رقم 207 المتجه من المنصورة إلى المطرية تكون مواعيده من المنصورة الساعة ‏‏9:20 ‏ويصل إلى المطرية الساعة 11:30

القطار رقم 211 المتجه من المنصورة إلى المطرية تكون مواعيده من المنصورة الساعة ‏‏11:50 ‏ويصل إلى المطرية الساعة 14:00

القطار رقم 213 المتجه من المنصورة إلى المطرية تكون مواعيده من المنصورة الساعة ‏‏14:10 ‏ويصل إلى المطرية الساعة 16:20

القطار رقم 215 المتجه من المنصورة إلى المطرية تكون مواعيده من المنصورة الساعة ‏‏15:30 ‏ويصل إلى المطرية الساعة 17:40

القطار رقم 217 المتجه من المنصورة إلى المطرية تكون مواعيده من المنصورة الساعة ‏‏17:50 ‏ويصل إلى المطرية الساعة 20:20

القطار رقم 219 المتجه من المنصورة إلى المطرية تكون مواعيده من المنصورة الساعة ‏‏20:30 ‏ويصل إلى المطرية الساعة 22:50