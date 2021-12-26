إخلاء عاجل لـ 26 شقة في المنصورة بعد تصدع 4 عقارات متجاورة.. فيديو

أخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، اليوم، 26 شقة من سكانهم بعد أن تصدعت 4 عقارات متجاورة الكائنة بشارع الكرنك في المنصورة، إثر ظهور تصدعات وشروخ في العقارات وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين ‏السكان.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو المرافق «الغاز- المياه- والكهرباء» إلى المكان، وقيادات الأمن وحي شرق المنصورة وعرض العقارات على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولجنة متخصصة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة المنصورة لبيان مدى تأثرها وصلاحيتها جراء الحادث.‏

بلاغ بتصدع عقارات في شارع الكرنك

ورد بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة باستغاثات سكان عقار بشارع الكرنك متفرع من منطقة شارع 10 من ظهور تصدعات في العقار وبعض المنازل المجاورة نتيجة أعمال الحفر والبناء في أرض فضاء مقابلة للعقار.‏

انتقلت قوات الحماية المدنية وقيادات مديرية أمن الدقهلية إلي مكان البلاغ وتبين وجود عقار ‏مكون من 7 طوابق وبه 14 شقة مأهوله بالسكان، فضلا عن 3 منازل أخرى بهم 12 شقة مأهولين بالسكان، تأثرت وبها شروخ وتصدعات ظاهرة، نتيجة أعمال بناء مقابلة بالشارع.‏

وشكلت محافظة الدقهلية لجنة مشتركة من الشئون الهندسية والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة من كلية الهندسة برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة وأعدوا تقريرا فنيا عن العقارات الأربعة، والتي على إثرها تقرر الإخلاء المؤقت لجميع قاطني العقارات الأربعة دون منقولات وتم فرض كردون أمني حول العقارات الأربعة كما تم قطع جميع المرافق عن العقارات المشار إليها لحين وضع تقرير نهائي من اللجنة المشكلة من كلية الهندسة بشأن كل عقار على حدة.

صرف إعانات عاجلة للمتضررين

وقررت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية صرف إعانة عاجلة قدرها 2000 جنيه لكل أسرة وذلك بعدد 26 أسرة.

وأكد شهود العيان أن أعمال إنشاءات في أرض فضاء تجري بالجهة المقابلة للعقارات، وفوجئ السكان ‏بظهور شروخ وتصدعات في العقارات فأبلغوا الشرطة.‏

وفرضت مديرية أمن الدقهلية كردونا أمنيا حول العقارات لحين الانتهاء من المعاينة والإجراءات ‏القانونية وحفاظا على السكان والمارة.‏