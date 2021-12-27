الكشف على 1272 شخصا بالخارجة ضمن قافلة جامعة المنصورة «جسور الخير 13»

واصلت قافلة جامعة المنصورة «جسور الخير 13 الشاملة» فعالياتها لليوم الثاني بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، واللواء أ.ح محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

متابعة تقديم الخدمات الطبية

وتفقد الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مستشفى الخارجة رافقه خلالها الدكتور أحمد محروس، وكيل مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد وذلك للاطمئنان على حُسن سير العمل بالعيادات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للأهالي بالإضافة إلى تذليل أي صعوبات تحول دون قيام القافلة بواجبها على الوجه الأمثل.

الكشف الطبي على 1272 شخصا

ومن جانبه، أعلن الدكتور عادل التابعي، عميد كلية الطب البيطري، ونائب رئيس القافلة، في بيان، عن قيام القافلة الطبية بتوقيع الكشف الطبي على 1272 حالة خلال اليوم بإجمالي 2479 حالة خلال تواجد القافلة بواحة الخارجة، وذلك في مُختلف التخصصات المُختلفة «الأمراض الصدرية، الجراحة العامة، القلب وأوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، المسالك البولية، النساء والتوليد، الأمراض الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، العظام، الرمد، الأنف والأذن، الأشعة والتصوير الطبي التشخيصي».

وتابع، كما جرى صرف العلاج مجانا من الصيدلية الخاصة بالقافلة، بالإضافة إلى إجراء 21 عملية جراحية، وكذلك تحويل 24 حالة لإجراء الجراحات والفحوصات اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة.

فحص الحمل باستخدام الأشعة فوق الصوتية للأبقار

وأسفرت جهود القافلة البيطرية خلال اليوم بواحة الخارجة - بحسب بيان جامعة المنصورة - عن فحص الحمل باستخدام الأشعة فوق الصوتية لعدد 50 من الأبقار وفحص وعلاج 8 حالات تعاني من التهابات رحمية وتم توقيع الكشف الطبي لعدد 10 حالات من الأبقار وعدد 30 حالة من الأبقار تعاني من نقص وسوء التغذية.

كما تم إجراء التدخل الجراحي لبقرة بها ورم سرطاني في منطقة الوجهة وعدد 3 عجول بها جروح سطحية مختلفة، وقد تم صرف العلاج لجميع الحيوانات المريضة بالمجان من الصيدلية البيطرية للقافلة وكذلك تقديم التوعية والإرشادات اللازمة للمربيين بهذه التجمعات.

وأسفرت جهود فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة خلال اليوم عن تنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من 215 طفلا حيث تم تنظيم ورشة عمل حول كيفية صناعه الألعاب الورقية، ألعاب الفك والتركيب الابتكار به ودومينو الأشكال، بالإضافة إلى تمثيل الأدوار من خلال القصص التفاعلية مع الأطفال، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.

يذكر أنه من المقرر أن تتوجه القافلة فجر الثلاثاء إلى واحة الداخلة لبدء فعاليات القافلة هناك، ولاستكمال مسيرة الخير وتقديم الخدمات المتكاملة للأهالي هناك، وذلك خلال الفترة من 28 – 29 ديسمبر الجاري.