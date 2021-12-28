تراجع أسعار البُن في البورصات العالمية

سجلت أسعار البن انخفاضا طفيفا في تعاملات اليوم، مقارنة بأسعار الأسبوع الأول من ديسمبر، بعد رحلة صعود قياسية خلال الأشهر السابقة، ووسط توقعات بأن تستمر الأسعار عند مستويات مرتفعة في الربع الأول من العام المقبل.وأظهرت بيانات البورصات العالمية أن الأسعار سجلت 2.27 دولارا مقابل 2.44 دولارا في 7 ديسمبر، و 2.94 دولارا للرطل في 5 ديسمبر الجاري، وبالمقارنة مع 1.28 دولارا في ديسمبر من العام الماضي (الرطل يعادل 450 جرام تقريبا)، ما يشير إلي وجود تقلبات حادة في أسعار واحدة من أكثر السلع شعبية على مستوى العالم.

رحلة صعود أسعار البن

وكانت أسعار البن شهدت ارتفاعات حادة في الأسعار، دفعت بها لمستويات هي الأعلى منذ نحو 10 سنوات، وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية فقد تم تداول القهوة من نوع "روبوستا"، الأسبوع الماضي، بالقرب من أعلى مستوى لها منذ عقد تقريبا نتيجة للأزمات المرتبطة بنقص المعروض، وأزمة سلاسل الإمدادات، وارتفاع تكاليف الشحن.

جفاف البرازيل فاقم الأزمة

وتسببت حالات الجفاف التي ضربت البرازيل في منتصف العام الجاري في أزمة نقص محصول البن، نظرا لكونها على رأس كبار المنتجين، ما أدى إلي زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق، في الوقت الذي توقع تقرير اتجاهات السلع الاستراتيجية الذي يصدر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات استمرار زيادة الأسعار خلال الربع الأول من العام الجديد.

ويشير التقرير إلي أن التوقعات تُرجح تسجيل سعر البن نحو 6.3 دولارًا للكيلو في شهر مارس المقبل، مقارنة بأسعار شهر سبتمبر الماضي، والتي لم تتجاوز 4.9 دولارا للكيلو، و5.7 دولارًا في نوفمبر الماضي، وهو ما دفع أسعار قهوة "أرابيكا" إلي الارتفاع بنسبة بلغت 110.3% على أساس سنوي، وسط مخاوف بشأن تأثير سلالة "أوميكرون" على تعزيز أزمة الإمدادات خلال الفترة المقبلة.