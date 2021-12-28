خريطة قوافل حياة كريمة الطبية وأماكن وجودها.. منها بنبان والأسمرات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 11 قافلة طبية في عدد من المحافظات يومي 29 و30 ديسمبر، في إطار العمل على علاج المواطنين المحتاجين ومساعدتهم على إيجاد تشخيص لحالتهم وعلاجهم مجاني، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفيما يلي تقدم «الوطن»، تفاصيل القوافل الطبية وأماكن وتاريخ وجودها في عدد من المحافظات وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

تفاصيل قوافل حياة كريمة الطبية

سيتم إطلاق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» يومي 29 و30 ديسمبر للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية بعدة محافظات.

أماكن وجود القوافل الطبية

مركز طبي الأسمرات حي المقطم بالقاهرة.

الشوكة البساتين مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

محلة القصب مركز المحلة أول بمحافظة الغربية.

كفر الغاب مركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

ناصف مركز السادات بمحافظة المنوفية.

السلام مركز الحمام بمحافظة مطروح.

العيساوية مركز أخميم محافظة سوهاج.

طما فيوم مركز أهانسيا بني سويف.

الجهاد 4 مركز العدوة محافظة المنيا.

عزبة عبدالرحمن مركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

بنبان قبلي مركز دراو بمحافظة أسوان.

التخصصات الطبية المتاحة

نساء وولادة .

خدمات تنظيم الأسرة.

الأطفال.

الباطنة.

الأنف والأذن.

العظام.

الجراحة.

الرمد.

الأسنان.

القلب.

الجلدية.

خدمات الأشعة والتحاليل.

مبادرات رئاسية أخرى

وبجانب مبادرة حياة كريمة التي تهتم بصحة المواطنين في مختلف المحافظات، هناك عدد من المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة، ومنها ما يلي:

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

- مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

- مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

ـ مبادرة الرئيس لعلاج مرضى الضمور العضلي، واكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.