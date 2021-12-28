السيسي: رفضت زيادة تذاكر القطارات.. وعلاج السكة الحديد «عاوز فلوس»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تسعيرة تذاكر القطارات عقبة أمام تطوير السكة الحديد، وأكد أنّه رفض طلبا لوزير النقل بزيادة سعر التذكرة: «كامل بيقولي التذكرة بجنيه نزودها؟، قلت لأ متزودهاش، طب ليه بقولك متزودهاش؟، هو المسؤول مبيقولش ليه؟، عشان خايف حتى لو خربت البلد عشان الكرسي يقعد هو ويخرب فيها، ونخليها كهنة وتبقى بلد كهنة».

زيادة أسعار التذاكر مرتبطة بتطوير السكة الحديد

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «سكة حديد تعبانة وموانئ تعبانة وطرق تعبانة وكله تعبان، الناس كانت عارفة كويس العلاج، والعلاج عاوز فلوس، ولما كامل جه يتكلم عن الفلوس قلتله متقربش من التذكرة قبل ما تجدد العربيات وتبقى جديدة، وتقدم خدمة متميزة تناسب المواطن».

السيسي: لا قطارات قديمة ومتهالكة في السكة الحديد

وتابع السيسي: «أول ما تلاقي نفسك كل قطارات مصر ومفيش عربية قديمة أو جرار قديمة نشوف التذكرة، كله يتشال من على السكة، من القاهرة والإسكندرية وأسوان وبورسعيد والسويس مفيش قطارات قديمة»، فأجابه الوزير: «النهارده بعد ما حضرتك تشرفنا في أسوان، مش هيكون على أي خط في مصر عربية قديمة».

السيسي: السكة الحديد لم تنجح في مواكبة التطوير في الأربعينات

وقال الرئيس السيسي إنَّ أي إنجاز يجرى إعلام المواطنين به لتوعيتهم بحجم التحديات، مضيفًا أنَّ السكة الحديد لم تنجح في مواكبة التطوير والمكينة العالمية التي شهدها العالم في الأربعينات والخمسينات بسبب تسعيرة التذاكر، موضحًا «بقول الكلام ده بكل صراحة».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «الخط بيتكلف 5 آلاف جنيه علشان يتحرك، أنا باخد 1000 جنيه بس، وهفضل ادعمه واستحمل معاه كام سنة؟ سنتين أو 3 وبعد كدا ينهار مني وبقول الكلام ده للمصريين، علشان محدش يقول السكة الحديد تعبانة ليه، علشان الحكومة مكانتش كويسة، لأ الحكومة عارفة الحل بس هتعمل ده إزاي؟».