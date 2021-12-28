السيسي لـ«المصريين» عن تطوير السكة الحديد: اوعوا ترضوا بأقل من كده

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ التكلفة المالية لرفع كفاءة وتطوير سكك حديد مصر تصل إلى 225 مليار جنيه، منها الوحدات المتحركة بـ53 مليار كالجرارات والعربات، وتطوير البنية الأساسية بـ105 مليارات جنيه، والإشارات بـ50 مليار جنيه، وتطوير الورش بـ15 مليار جنيه، وتنمية العنصر البشري بملياري جنيه.

تطوير جرارات الهيئة

وأضاف الوزير، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان، أنّ نقل 900 ألف راكب في عام 2014 تطلّب استخدم 600 جرار، وتم التخطيط بتوريد 260 جرارا جديدا بتكنولوجيا مزودة بالحاسب الآلي، وقاطعه الرئيس السيسي، قائلا: «فيه فرق بين الصالح وكالجديد، أنت بتتكلم على 450 جرار صالح، وأنا بتكلم عن 450 جرار زي الجديد عشان ميعطلش وهو ماشي ويأدي الخدمة، والجرار اللي فيه جدارة في استخدامه من الرقم ده 250 والباقي كويس يمشي لكن ممكن يعطل، وعايز الصورة اللي في الجناب دي متغيبش عنكم يا مصريين، اوعوا ترضوا تاني بكده أو أقل منه».

توريد جرارات مزودة بتكنولوجيا الحاسب الآلي

وأوضح وزير النقل، أنّ جرارات الهيئة في 2014 كانت 810، منها 450 جرارا صالحا للعمل، و360 جرارا متعطلا: «في جرارات الـprl والجينرال إليكرتك جت في 2009 ووقفت تماما في 2011، وعملنا عقد جديد بـ162 جرار للاتنين دول عشان نرفع كفاءتهم».