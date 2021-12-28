الوزير: الروس طوروا لنا عربات درجة ثالثة بالتكييف تقديرا للرئيس السيسي

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مصير عربات القطارات التي تم رفعها من الخدمة، «العربيات دي مش هنشيلها ونرميها، ولكن هتروح ورش كوم أبو راضي في المنطقة الصناعية ببني سويف وهنرفع كفاءتها بتوريدات من السوق المحلية ومن مصانع الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص».

وزير النقل عن القطارات المتهالكة: «مش هنشيلها ونرميها»

وقال «الوزير»، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء حضوره افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان، إنَّ الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع شركة صينية وردت 212 عربة مكيفة للسكك الحديد، وكانت أكبر صفقة عربات تدخل السكك الحديد، «في عام 2019، جرى التعاقد مع شركة روسية مجرية لتوريد 1300 عربة جديدة، وكانت أكبر صفقة في تاريخ الهيئة».

وأوضح أنَّ الصفقة الكبرى في تاريخ السكة الحديد تضمنت 500 عربة درجة ثالثة بمراوح وليس تكييفات، و500 عربة أخرى درجة ثالثة بتكييف، مضيفًا أنَّه «لأول مرة تدخل في دولة عربية درجة ثالثة مكيفة، وده كان مجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي مع شركات روسية، وبعد ما خلصنا اتفاق، الرئيس طلب سيارات هدية لمصر، ووافقوا على تكييف الـ500 عربية من عربات الدرجة الثالثة، وده تقدير كبير للقيادة السياسية المصرية من الرئيس الروسي».

صفقة مجرية كبيرة لتوريد 1300 عربة جديدة قبل 30 يونيو المقبل

وتابع وزير النقل: «فيه عربات درجة أولي وثانية مكيفة ومكان مميز لو أسرة بتركب مع بعضها، والقطارات دي هينتهي توريدها بالكامل قبل 30 يونيو المقبل، والعربات دي مصرين نجيب مستثمر مصري أو أجنبي أنه يدخل معانا شراكة بالتشغيل لأنه الأجدر مننا على التشغيل وحوكمة الإجراءات»، وقاطعه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقوله: «هما مش أدونا قطار زيادة يا كامل، أمال أنت مش كاتب ليه؟».