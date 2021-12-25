وزير النقل: عدد ركاب السكك الحديدية سيصل لـ1.5 مليون يوميا في 2024

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم التعاقد على توريد 260 جرارا جديدا بالإضافة إلى إعادة تأهيل 172 جرارا بتكلفة إجمالية نحو 13 مليار جنيه، منها 170 جرارا جديدا و110 جرارات مجددةـ لصالح خط الصعيد بتكلفة 8.5 مليار جنيه.

وأضاف «الوزير»، خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، اليوم السبت، أنه جرى التعاقد على توريد 1300 عربة جديدة ورفع كفاءة، وتجديد 1313 عربة بتكلفة إجمالية نحو 19 مليار جنيه، منها 850 عربة جديدة و870 عربة مجددة لصالح خط الصعيد بتكلفة 12 مليار جنيه، لرفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب لكل يوم في عام 2014 إلى 1.5 مليون راكب لكل يوم في 2024.

التعاقد على 1300 عربة سكك حديد جديدة ورفع كفاءة 1313

وبالنسبة لعربات نقل البضائع، قال إنه جرى التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على توريد 1215 عربة، بضائع بتكلفة إجمالية بنحو 4.1 مليار جنيه منها 790 عربة بضائع أنواع لصالح خط الصعيد بتكلفة 2.7 مليار جنيه.