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وزير النقل: تطوير 166 طريقا ضمن «حياة كريمة».. وإنشاء 1000 كوبري

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محمد عزالدين
02:04 م | السبت 25 ديسمبر 2021
وزير النقل

وزير النقل

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه جرى التخطيط ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقرى المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في 52 مركزا لـ1436 قرية بإجمالي 166 طريقا بطول 2870 كم بتكلفة 10 مليارات جنيه، منها 1822 كم في الصعيد بتكلفة 5.9 مليار جنيه.

وأضاف «الوزير»، خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، اليوم السبت، أنه من المخطط إنشاء 1000 كوبري ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه منها 365 كوبري ونفق في الصعيد بتكلفة 50 مليار جنيه.

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