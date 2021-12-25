وزير النقل: 360 مليار جنيه تكلفة شبكة القطار السريع.. منها 240 بالصعيد

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن التطوير الجاري في شبكة السكك الحديدية القائمة حاليا بطول 10 آلاف كم كان لا بد من إضافة خطوط جديدة لها، سريعة، تعمل بالكهرباء لتقليل الوقت والحفاظ على البيئة.

وأضاف الوزير خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «تم التخطيط لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع مكونة من 3 خطوط رلائيسة بإجمالي 1825 كم بتكلفة 360 مليار جنيه، منها 1165 كم لخطي الصعيد بتكلفة تقدر بنحو 240 مليار جنيه».

السرعة التصميمية للشبكة تبلغ نحو 250 كم في الساعة

وتابع، أن الخط الأول هو «العين السخنة - العلمين الجديدة - مرسى مطروح» بطول 660 كم، والخط الثاني هو «6 أكتوبر- الأقصر- أسوان» بطول 925 كم، لخط الثالث «قنا- الغردقة- سفاجا» بطول 240 كم.

السرعة التشغيلية اللازمة لتشغيل القطارات السريعة ستبلغ 230 كم في الساعة

وأردف، أن السرعة التصميمية للشبكة تبلغ نحو 250 كم في الساعة، لكن السرعة التشغيلية اللازمة لتشغيل القطارات السريعة ستبلغ 230 كم في الساعة مقابل 160 كم في الساعة، و120 كم في الساعة لنقل البضائع.

وأكد، على أن المحطات تنفذ على الطراز المصري المعاصر الذي يحاكي طراز العاصمة الإدارية الجديدة ويتميز بالحداثة مع التاريخ المصري القديم.