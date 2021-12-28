السيسي يشاهد الفيلم التسجيلي «السكك الحديد.. الإنجازات والتحديات»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما وثائقيا للسكة الحديد بعنوان «السكك الحديد.. الإنجازات والتحديات»، إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وذلك خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان.

السيسي يشيد بكرم أهل أسوان

وأمس، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، لمتابعة تطوير الخدمات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، إذ تفقد السوق السياحي، وشجع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة، كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، إذ يجرى العمل حاليًا في 52 مركزًا في 20 محافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إضافة إلى مركز أسوان الذي أدرج مؤخرًا عقب زيارته لقرية غرب أسوان.

تطوير السكة الحديد

ملحمة من التطوير والتحديث تشهدها محطة أسوان للسكة الحديد، إذ يجرى إحلال وتجديد القضبان والمزلقانات ومقاعد الانتظار، إضافة إلى تهذيب الأشجار حفاظًا على المظهر الجمالي، مع تجهيز مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وذلك لاستقبال المسافرين بدءا من مساء اليوم، إذ أُغلقت محطة أسوان لمدة 3 أيام نظرًا لأعمال التجديد والتطوير بالمحطة، ويواصل العاملون أعمال التحديث والتجميل لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وسط إجراءات احترازية صارمة.