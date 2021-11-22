فيلم تسجيلي وقصيدة شعر في احتفال العيد السنوي الأول للطاقة النووية

احتفلت هيئة المحطات النووية بالعيد السنوي الأول للطاقة النووية، اليوم، في ذكري توقيع اتفاق إنشاء محطة الصبعه النووية الموافق 19نوفمبر عام 2015، في حضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وعدد من الوزراء والسفراء.

فيلم تسجيلي بعنوان «حلم يتحقق»

واستعرضت هيئة المحطات النووية، خلال الاحتفال بالعيد السنوي الأول للطاقة النووية فيلم تسجيلي بعنوان «حلم يتحقق»، يتضمن الإدارة السياسية لتحقيق حلم المصريين باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية لتوليد الطاقة، وأكد مضمون الفيلم بدء هيئة المحطات النووية تحقيق الحلم على أرض الواقع.

وسرد الفيلم تاريخ مصر في استخدام الطاقة النووية للاستفادة منها في توفير الطاقة والمياه منذ عام 1955 وأن مصر من أول الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وسرد الفيلم تاريخ إنشاء المجمع البحثي في «أنشاص»، عام 1976 وهو نفس تاريخ تأسيس هيئة المحطات النووية والتي بدأت تحقيق الحلم، لافتا إلى صدور قرار تخصيص محطة الضبعه بالقرار 309 عام 1981 بعد إجراء الدراسات اللازمة.

19 نوفمبر عيد سنوي للطاقه النووية

وأوضح الفيلم، الاتفاق بين مصر وروسيا في حضور الرئيس السيسي والرئيس «بوتين»، لإنشاء أول محطة نووية على أرض مصر، وبدء هيئة المحطات النووية في تنفيذ المشروع ومن ثم جرى اعتبار يوم 19 نوفمبر، عيدا سنويا للطاقه النووية في مصر.

فيما قدم الشاعر عمرو حسن، خلال الاحتفال، قصيدة تسرد تاريخ مصر وحضارتها في الاستخدامات السلمية للطاقه النووية، لافتا إلى أن مصر بدأت العصر النووي حاملة الخير لبني الانسان.

واستعرض «حسن»، خلال قصيدتة تاريخ عدد من العلماء البارزين في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية ومنهم «مصطفي مشرفة وسميرة موسي».

وقدم عدد من الأطفال خلال الحفل كورال وعدد من الأغاني التي تفاعل معها الحضور، من بينها أغنية «فيها حاجة حلوة»، وأغاني عن تاريخ وحضارة مصر والحلم النووي.