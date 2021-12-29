في نقاط.. جهود «الهجرة» لإدماج المصريين بالخارج في دعم «حياة كريمة»

في أكتوبر 2021، أطلقت وزارة الدولة للهجرة، حملة الدعم الأولى للمصريين بالخارج من أجل الترويج للمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وهي الحملة الأولى من نوعها للمصريين بالخارج لصالح المشروع العظيم «حياة كريمة»، في إطار حرص وزارة الهجرة، على أن يكون للمصريين بالخارج دور، وإدماج المصريين بالخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، جهود «الهجرة» لإدماج المصريين بالخارج في دعم «حياة كريمة»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

جهود «الهجرة» لإدماج المصريين بالخارج في دعم «حياة كريمة»

- تم إنشاء أول منصة إلكترونية تتيح للمصريين بالخارج المشاركة في هذا المشروع القومي والتنسيق لتكوين فريق تطوعي من الشباب، للمشاركة في فعاليات المشروع من تعليم للشباب أو تنمية قدراتهم وتوفير فرص أفضل لهم بجانب الدعم المادي.

- تم عقد عدد من الفعاليات لتوضيح أهداف المشروع والعمل على إشراك المصريين بالخارج في أنشطته التنموية المختلفة.

- تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في «أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية»، ومؤسسة حياة كريمة، بشأن تنسيق مشاركة الجاليات المصرية بالخارج لدعم أنشطة المشروع القومي «حياة كريمة».

- تم تدشين موقع موجه للجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية للترويج للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وعرض الأنشطة التي تقوم بها، وتسهيل مساهمة المصريين بأمريكا في دعم المبادرة التي من شأنها الارتقاء بحياة المواطنين.

- أسفرت جهود وزارة الهجرة عن أن الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، أهدت أكثر من 6 ملايين جنيه لصالح مشروع «حياة كريمة».

- جارٍ بحث مشاركة المصريين المقيمين في كندا في حملة دعم المشروع القومي «حياة كريمة» والترويج له، والإسهام في تحسين الظروف المعيشية وتغيير حياة أهالينا في الريف المصري إلى الأفضل، وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا أو تلك المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

- استهداف دعم تمكين المرأة، والذي يتجسد في مساندة السيدات المكافحات صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية.

- تم الإعلان عن أن مؤسسة Care 4 Needy Copts بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية إحدى المؤسسات الخيرية، قامت بتدشين الموقع وهي مؤسسة تعمل على تقديم خدماتها للأسر الأكثر احتياجا بمصر، وذلك من خلال هذا الرابط.