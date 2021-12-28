السيسي يشهد لقطات حيّة لمحطة مصر بالإسكندرية واصطفاف قطارات الأقصر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لقطات حيّة من محطة مصر في الإسكندرية، خلال احتفالية افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة.

محطة مصر في الإسكندرية

وقال المهندس محمد رزق، مدير منطقة غرب الدلتا، إنّ الرئيس تعهد بضخ 1300 عربة، منها 500 عربة درجة ثالثة روسي مكيفة، والآن موجود على رصيف الإسكندرية عربات روسي درجة ثالثة مكيفة، وعربات تحيا مصر وعربات روسي بالمروحة وعربات أولى وثانية مكيفة vip.

اصطفاف القطارات الجديدة بمحطة الأقصر

كما شهد الرئيس السيسي، لقطات حيّة عبر الفيديو كونفرانس أيضا، لاصطفاف القطارات الجديدة بمحطة الأقصر، حيث قال المهندس بيشوي نشأت، مهندس الصيانة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر المنطقة الجنوبية، إنّ قطار الاصطفاف الموجود على الرصيف جرار أمريكي جنرال إلكتريك، وعربات درجة ثالثة، وعربات تحية، وعربات درجة أولى مكيفة vip، وعربات درجة ثانية مكيفة vip.