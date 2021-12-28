السيسي: نطور السكة الحديد لخدمة المصريين.. وليس السياحة فقط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة تعمل على تطوير السكة الحديد لخدمة المصريين، وليس من أجل السائحين والسياحة فقط، موضحا: «مبنطورهاش عشان السياح بس، بنعملها لينا إحنا، أي إنسان مصري أو إنسانة مصرية تستحق.. بنعملها علشان الإنسان المصري».

تطوير محطة أسوان

ووجّه الرئيس السيسي، سؤالا خلال كلمته في افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة، للمهندس كامل الوزير، وزير النقل، قائلا: «انتوا دفعتوا فلوس تطوير محطة أسوان يا كامل؟.. أنا بتكلم بجد»، فأجاب الوزير: «لما كنت في الهيئة الهندسية كنت طالب من وزارة النقل 44 مليون جنيه، أدوني تقريبا 4 وضربوا على الباقي، ولما جيت في وزارة النقل حاولت أدي إيهاب وأوصله لـ40 مليون وهو مصر ياخد 44 مليون، ولو حضرتك سمحتلي تبقى دي هدية من القوات المسلحة للشعب المصري يا فندم».

وأضاف الرئيس، ردا على وزير النقل: «وزير الدفاع بيقولي عليه 75 مليار»، فأجابه الوزير: «ده جيشنا يا فندم لو معملناش مين اللي هيعمل؟»، فأجابه الرئيس: «حاضر».

مظهر جمالي في محطة أسوان للسكة الحديد

ملحمة من التطوير والتحديث تشهدها محطة أسوان للسكة الحديد، إذ يجرى إحلال وتجديد القضبان والمزلقانات ومقاعد الانتظار، إضافة إلى تهذيب الأشجار حفاظًا على المظهر الجمالي، مع تجهيز مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وذلك لاستقبال المسافرين بدءا من مساء اليوم، إذ أُغلقت محطة أسوان لمدة 3 أيام نظرًا لأعمال التجديد والتطوير بالمحطة، ويواصل العاملون أعمال التحديث والتجميل لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وسط إجراءات احترازية صارمة.