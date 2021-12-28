البنوك المركزية تتجه لشراء 450 طن ذهب في 2022

هناك العديد من العوامل والمحفزات في عام 2022 يمكن أن تدفع أسعار الذهب للصعود، وبشكل أكثر تحديدًا، يمكن أن يتحول ما كان يحافظ على الذهب في عام 2021 إلى ما يدفعه إلى الارتفاع في عام 2022.

ما الذي يحافظ على الذهب؟

مع كون التضخم أحد المخاوف الرئيسية هذا العام، يعتقد الكثير من المستثمرين أن الذهب سيرتفع بناءً على خصائص التحوط ضد التضخم.

بحسب تقرير لـ«kitco»، فإن مديري الاستثمار الذين يديرون أموال العملاء في البورصات العالمية، يخبرون عملائهم أن العقد القادم لن يكون مجزياً للأصول المالية السائدة، وهذا يساعد في تخصيصات المحفظة في الذهب.

إقبال على شراء الذهب عالمياً

أشار التقرير إلى أن الطلب على الذهب سيرتفع، فمن المحتمل أن تشتري البنوك المركزية 450 طنًا من الذهب هذا العام - صافي المشتريات، كما أن طلب المستهلكين العالمي على المجوهرات والسبائك الذهبية والعملات الذهبية يبدو أفضل.

ويدفع متحور كورونا الجديد المعروف باسم «أوميكرون»، بالإضافة إلى التضخم نحو الاعتقاد بأن أسعار الذهب سترتفع مع زيادة الإقبال عليه للتحوط ضد تقلبات العملات، فيشير التقرير – الذي طالعته «الوطن» - إلى أن السوق أدرك أن التضخم دائم وليس مؤقتاً كما اعتقد البعض من واضعي السياسات.

وبحسب التقرير، فإنه يتعين وضع حركة السعر لمدة عام في سياق أوسع للحصول على صورة أكمل لما يتجه إليه الذهب، كما أن المعدن النفيس ارتفع بنسبة 70% تقريبًا بين الربع الثالث 2018 والربع الثالث 2020، فيلفت التقرير إلى أن هناك إشارات واضحة على أن السوق الصاعد لم ينته بعد في الذهب.