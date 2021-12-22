معيط عن خطورة التعديات على الأراضي الزراعية: بقينا نستورد التضخم

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الدولة تحمّلت عبئا ماليا في السنوات الأخيرة، لم تتحمّله منذ 30 عاما، موضحا أنّ الاحتفاظ بالأراضي الزراعية التي جرى التعدي عليها على مدار 30 عاما، وإنشاء تجمّعات سكنية بدلا منها، كان سيوفر على الدولة صرف المليارات لاستصلاح الأراضي.

استيراد التضخّم

وأضاف معيط، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل افتتاح مشروعات تنموية في محافظات الصعيد، أنّ التعديات على الأراضي الزراعية، أجبرت الدولة على استيراد التضخّم، متابعا: «بنستورد قمح مضروب في 2، والنقل بتاع القمح كان بـ1000 دولار ووصل لـ15 ألف دولار، وبالتالي بنستورد قمح ومعاه التضخم، لو كنا زرعنا الأرض اللي اتبنى عليها مكناش اتعرضنا للتضخم الكبير ده».

تجمعات سكنية لتعويض العشوائيات

وتابع وزير المالية، أنّ التريليونات التي تُصرف في استصلاح أراض جديدة أو بناء تجمعات سكنية لتعويض العشوائيات والتعديات على الأرض الزراعية، أصبحت أمر خطير: «الدولة محتاجة تعمل مشروعات ميّة في المناطق الجديدة وتستصلح أراضي جديدة، وده بيتكلف مبالغ كتير جدا».

وزاد الدكتور محمد معيط: «كنا قريبين من النيل ونقدر نزرع الأرض بسهولة بدل ما نبني عليها، وده كلفنا واردات زراعية كتير زي القمح والبقوليات وزيت طعام وغيرها».

وأكد وزير المالية، أنّ المشكلات تتفاقم بتفاقم أزمة الزيادة السكانية: «مصر كل دقيقة بيزيد فيها 54 طفل، وبالتالي عندنا السنة دي مليوني وربع طفل جديد، ولو دفنّا نصف مليون وفيات يبقى عندنا 2 مليون إلا ربع مواطن جديد».