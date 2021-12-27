استقرار أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم.. ثابت من يومين

استقرت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر الجاري، لتصبح ذلك عند نفس القيمة السعرية منذ نهاية معاملات الجمعة الماضية، وبذلك يكون سعر الأوقية عند 1803 دولارات، وعلى الرغم من هذا لا يزال الوضع مشوش في الأسواق العالمية بسبب متحور أوميكرون.

أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم

وفي إطار سلسلة الخدمات الاخبارية المتنوعة واليومية التي يقدمها موقع «الوطن» نستعرض أسعار الذهب، وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره الأكثر مبيعًا في الأسواق العالمية، وفقًا لبيان شعبة المشغولات الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالآتي..

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 790 جنيهًا، إلي 792 جنيهًا، بينما عيار 24 ما بين 903 إلي 905 جنيهًا، في حين كان سعر جرام الذهب عيار 18 يتراوح ما بين 677 إلى 679 جنيهًا، بينما جاء سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيهًا.

ويضاف على سعر الجرام، ما بين 20 إلى 70 جنيهًا، مصنعية، ويتم حسابها حسب المنطقة ونوع الذهب والعيار وحجم المشغولات.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 57.99 دولار، عالميًا، بينما عيار 21 نحو 50.74 دولار، وجاء سعر الذهب عيار 18 في تداول أسواق المال نحو 43.49 دولار، وسجل الأوقية سعر 1.803.84 دولار.

إجازة عيد الميلاد السبب في استقرار أسعار الذهب

وفي تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» قال نادي نجيب سكرتير شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن بسبب إجازة أعياد الميلاد والكريسماس، أدي إلى استقرار المعدن الأصفر عالميًا، الأمر الذي أدي أيضا إلي استقراره على المستوى الاقليمي والمحلي.

وأضاف أن هناك عوامل أخرى، وهو تراجع المستثمرين عن المضاربة في المعدن النفيس، بسبب طرح كميات كبيرة منه في البورصات العالمية، مؤكدًا على أنه من الصعب توقع حركة الذهب عالميًا خلال الفترة القادمة بسبب متحور أوميكرون.