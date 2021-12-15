مصرع شخص وإصابة 3 في حادث مروري بقرية وش الباب ببني سويف

لقى شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين بينهم شقيقه، في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق قرية «وش الباب» بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، ونقلت سيارات الإسعاف جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى إهناسيا المركزي.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغًا بوقوع حادث مروري بمركز إهناسيا

وتلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا، بوقوع حادث سير إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق قرية «وش الباب» بمركز إهناسيا، نتج عنه وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

أسماء المصابين والمتوفى في حادث إهناسيا ببني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة «محمد أحمد سيف» 26 عاما، وإصابة شقيقه «عبدالرحمن»، 19 عاما، بجرح قطعي بالرأس واشتباه نزيف داخلي، ومحمد عبدالله عواد، 59 عاما، بجرح قطعي بالرأس ونزيف داخلي، يقيمون مشارقة إهناسيا، ورفعت عرفات عبدالجيد، 55 عاما، مقيم قرية ننا بدائرة المركز، مصاب بكدمة بالصدر.

وتم إيداع جثة المتوفى بمشرحة مستشفى إهناسيا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم تحويل المصابين الأول والثاني إلى مستشفى بني سويف التخصصي، بينما إسعاف المصاب الثالث واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة له بقسم الاستقبال بمستشفى إهناسيا.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيدًا لإستصدار تصريح الدفن.