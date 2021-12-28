تحطم 5 سيارات في حادث المشاية السفلية بالمنصورة «فيديو»

تحطمت 5 سيارات في حادث المشاية السفلية بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عندما اصطدمت سيارة مسرعة بعدد من السيارات المتوقفة على جانب الشارع، وصعود أخرى فوق سيارتين متوقفتين واستقر أعلاهما، في حادث أشبه بـ«أفلام الأكشن»، محدثة كثير من التلفيات، كما تعرض السائق لإصابات بسيطة.

ورود بلاغ بوقوع حادث المشاية السفلية بالمنصورة

ورد بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بوقوع حادث المشاية السفلية بالمنصورة، أمام حديقة شجرة الدر وتسبب سيارة مسرعة في إحداث تلفيات كبيرة بسيارات متوقفة.

تحطم 5 سيارات

انتقلت مباحث قسم أول المنصورة وشرطة المرور، إلى مكان الحادث وتبين تحطم 5 سيارات أثناء توقفهم في شارع المشاية السفلية بالمنصورة، وإصابة سائق السيارة بإصابات بسيطة.

ورصدت كاميرات المراقبة في مكان الحادث بشارع المشاية السفلية وجود سيارات تسير بسرعة كبيرة، لتأتي أخرى وتصطدم بالسيارات المتوقفة على جانب الشارع، وتتسبب في صعود سيارة أعلى سيارتين.

وأكد شهود العيان، أن السيارات التي كانت تسير في الشارع كانت تسير بسرعة جنونية، وهو ما تسبب في وقوع الحادث، وذلك لأن الشارع هادئ في ذلك الوقت من الليل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.