حركة تنقلات محدودة لرؤساء القرى بمركز كوم حمادة في البحيرة

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، القرار رقم 2887 لسنة 2021، المتضمن حركة تنقلات محدودة لرؤساء القرى بمركز كوم حمادة، لمدة ستة أشهر ووضعهم تحت الاختبار خلال تلك المدة؛ بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام، من خلال الإصلاح الإدارى للوحدات المحلية، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في تحسين مستوى معيشتهم.

عثمان رئيسا لقرية النجيلة

وتضمن القرار كلًا من مبروك عطا عبد الجواد عثمان، رئيس قرية شابور بمركز كوم حمادة للعمل رئيسًا لقرية النجيلة، ووليد جمال الدين سيف الله رحمي رئيس قرية كوم شريك، للعمل رئيسًا لقرية البريجات بمركز كوم حمادة.

كما تضمن القرار، نقل إسلام عيد محمد رضوان رئيس قرية البريجات، للعمل رئيسًا لقرية كوم شريك، ووجيه فتح الله مصطفى الغندور، رئيس قرية النجيلة، للعمل رئيسًا لقرية شابور.