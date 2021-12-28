التحقيق مع 101 موظف «زوغوا من الشغل» في البحيرة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإداراتي التموين والطب البيطري بمركز بادكو، حملة رقابية مكبرة؛ للمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

غياب 36 شخصًا عن العمل

وخلال الحملات، جرى المرور على 4 منشآت حكومية، وتبين غياب 36 شخصًا و65 آخرين تركوا العمل، وجرى إحالتهم للتحقيق، وذلك في قطاع الانضباط الإداري.

وفي قطاع جهاز حماية المستهلك بدمنهور، تم ضبط 6 قضايا ضد 6 محلات مختلفة الأنشطة؛ لعدم الإعلان عن الأسعار وسياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم تقديم فواتير ضريبية.

وبقطاع إدارة التموين والطب البيطري، جرى ضبط كمية من اللحوم المجمدة وسجق مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي.

ضبط 5 محاضر عرض لحوم مكشوفة

كما تم تحرير محضر عدم تمكين لأحد محلات الجزارة و5 محاضر عرض لحوم مكشوفة، وأخذ عينتين من مطعم مشويات عبارة عن لحوم مفرومة متبلة لطلب فحصها للتأكد من صلاحية اللحوم.

وفي قطاع مراقبة الأغذية، جرى تحرير 13 محضر جنح صحية وإعدام 12 كجم مواد غذائية مختلفة غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

كما تم سحب 4 عينات مواد غذائية مختلفة لإرسالها للمعامل؛ للتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي من عدمه، وتحرير 2 مذكرة غلق لمنشآت غذائية لعدم استيفاء الاشتراطات.