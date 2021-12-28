شروط وخطوات إصدار وثيقة الحوادث الشخصية والحالات التي تغطيها

تستعد وزارة الهجرة لتطبيق منظومة إصدار وثيقة الحوادث الشخصية لتأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك اعتبارًا من يوم 1 يناير 2022، في إطار حرص الدولة المصرية على حماية أبنائها العاملين بالخارج ورعايتهم في جميع أنحاء العالم.

شروط إصدار وثيقة الحوادث الشخصية

- أن يكون الحد الأقصى للمؤمن عليه 65 عامًا.

- يشترط إخطار المجمعة عند وقوع حادث أو وفاة خلال 7 أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، عن طريق الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة 0221241220، أو من خلال البريد الإلكتروني info@epti-egypt.org، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل.

- يراعى تقديم التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأي مستندات متعلقة بالحادث للمجمعة، وفي حال لم يؤدي المؤمن عليه أو من ينوب عنه تلك الالتزامات أو تأخر في تسليمها، سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن الحادث، ما لم يتبين من الظروف أنّ تأخره كان لعذر مقبول.

خطوات إصدار وثيقة الحوادث الشخصية

1. الدخول على رابط المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

2. يسجل المواطن البيانات المطلوبة.

3. بعد ذلك يستقبل المواطن بريدًا إلكترونيًا لتأكيد التسجيل.

4. أما الخطوة التالية فتتمثل في اسيتفاء المصري بالخارج بياناته الخاصة وسداد قسط التأمين والمُقدر بقيمة 100 جنيه فقط في السنة لجميع الشرائح، من خلال موقع بنك مصر، ليحصل بعدها على الوثيقة في نهاية الأمر من مكتب تصاريح العمل.

ومن داخل مصر، يستطيع المواطن استخراج الوثيقة من مكاتب تصاريح العمل بوزارة الداخلية.

الحالات التي تغطيها وثيقة الحوادث الشخصية

1. في حالة الوفاة بحادث: تدفع المجمعة نحو 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن، وفق الأوراق والمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يتم توزيع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.

2. في حالة الوفاة الطبيعية: وفي هذه الحالة تتحمل المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه مصري.