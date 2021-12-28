بيت العائلة بلندن: وثيقة التأمين خطوة لحماية كرامة المصريين في الخارج

رحّب مدير بيت العائلة المصرية في لندن، «مصطفى رجب»، بإطلاق وزارة الدولة للهجرة، أول وثيقة للتأمين على المصريين بالخارج، مؤكدا أنها بمثابة الخطوة الأولى نحو مشروعات عدة، ستقدمها الوزارة للمصريين العاملين والمقيمين في الخارج.

وثيقة التأمين تخدم العمالة المصرية بدول الخليج

وأضاف مدير بيت العائلة المصرية في لندن، أنّ وثيقة التأمين خطوة عظيمة، لحماية كرامة المصريين في الدول المضيفة، لكونها تختص بأزمة نقل وشحن الجثامين في الخارج، وأشار إلى أنّ وثيقة التأمين التي تم إطلاقها من قبل وزارة الهجرة، تخدم في المقام الأول العمالة المصرية بالخارج، وتطرق إلى الحديث عن المهاجرين المصريين إلى أوروبا وأمريكا واستراليا وكندا، الذين يقيمون هناك بصفة دائمة، بدون عقود عمل، وأغلبهم تخطى عمره 65 عاما، ومدى إمكانية استفادتهم من وثيقة التأمين.

كما أشار مدير بيت العائلة المصرية في لندن، إلى الدور الفعّال الذي يقوم به أبناء الجالية المصرية في لندن، حيث شاركوا في العديد من الفعاليات والأنشطة، خلال عام 2021.

قيمة وثيقة التأمين على المصريين بالخارج 100 ألف جنيه

وأوضح مدير بيت العائلة المصرية، أنّ بيت العائلة المصرية في بريطانيا، ساهم في تأسيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، ويضم العديد من الكيانات المصرية، ونجح في تسجيله بوزارة التضامن الاجتماعي بمصر تحت اسم جمعية المصريين في أوروبا رقم 911، وتم تدشين عدة مشروعات خيرية في مصر تحت مظلته.

جدير بالذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعلنت تفاصيل أول وثيقة للتأمين على المصريين بالخارج، بقيمة 100 ألف جنيه، وتبلغ قيمة الاشتراك 100 جنيه سنويا، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين، بشأن نقل وشحن الجثامين، في حالات الوفاة.