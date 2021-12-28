س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج

للمرة الأولى من نوعها، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أول وثيقة للتأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، ومشكلة نقل الجثامين من الخارج، بقيمة تأمين تبلغ 100 ألف جنيه، بقيمة اشتراك 100 جنيه سنويا.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، في سؤال وجواب، كل ما تريد معرفته عن أول وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

س/ موعد تطبيق أول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج؟

ج/ وفقا لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سيتم تطبيق أول وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخراج، أول يناير 2022.

س/ كيفية الحصول على أول وثيقة التأمين للمصريين بالخارج؟

ج/ من خلال زيارة المنصة الإلكترونية للمجمع التأمينى، وتسجيل اسم المستفيد، والتأكد من هويته، وملئ البيانات المطلوبة، وسداد رسوم الوثيقة إلكترونيا، ومن ثم طباعة الوثيقة.

بالإضافة إلى البريد الإلكتروني للتواصل مع مسؤولي مجمعة التأمين على المصريين بالخارج أو من خلال 50 خط هاتف ساخن لسرعة التواصل مع المجمعة.

س/ قيمة وثيقة التأمين الأولى على المصريين بالخارج؟

ج/ تبلغ قيمة أول وثيقة للتأمين على المصريين بالخارج، 100 ألف جنيه.

س/ قيمة الاشتراك فى وثيقة التأمين على المصريين بالخارج؟

ج/ تبلغ قيمة الاشتراك فى وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، 100 جنيها سنويا.

س/ كيفية التصرف حال فقدان وثيقة التأمين؟

ج/ يتم طباعة الوثيقة مرة أخرى، من خلال المنصة الإلكترونية للمجمع التأمينى، حيث يوجد لكل وثيقة باركود خاص بها.

س/ البيانات المطلوبة لإستخراج وثيقة التأمين؟

ج/ البيانات الخاصة بالمواطن المتقدم لإستخراج وثيقة التأمين، بالإضافة إلى أرقام أحد الأقارب، الاسم والعنوان، ورقم الوفاة، للإستعانة به والتواصل معه حال تعرض المواطن لأى مشكلة.

س/ هل تشمل وثيقة التأمين المسافرين بشكل غير شرعى؟

ج/ وفقا لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، تشمل وثيقة التأمين اجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، حتى فى حال سفره بشكل غير شرعى.