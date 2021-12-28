مصرع شاب على يد أب ونجليه في مشاجرة بالشرقية: «كان بيدافع عن خاله»

لقي شاب مصرعه، إثر اعتداء أب وابنيه عليه بالضرب، وإصابته بطلق ناري؛ لمحاولته الدفاع عن خاله أثناء قيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

وفاة شاب في مشاجرة

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغا بوفاة «علي . ع» 23 عاما مقيم بعزبة الحريري بمدينة الزقازيق إثر تعدي آخرين عليه.

انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة في عزبة الحريري؛ لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشاجرة بين أب واثنين من أبنائه وخال المجني عليه، وأثناء تدخل المجني عليه للدفاع عن خاله، قام المتهمين بالاعتداء عليه بالضرب بأسلحة بيضاء ونارية ما أدى لإصابته ووفاته متأثرا بإصابته.

تحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط اثنين من المتهمين وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

حزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب

وأثارت وفاة الشاب حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للمجني عليه بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.

وانتشر هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للمطالبة بالقصاص من المتمهين، وجاء في الهاشتاج: «ساعدونا نجيب حق واحد مننا ..شاب زيه زينا عنده 23 سنة وحيد أمه ومكنش له غيرها ولا لها غيره على اتعرض لموقف كلنا ممكن نقع فيه ومعرضين ليه في أي وقت.. علي شاف خاله ناس مسكاه هتموتوا دخل يحوش عنه قطعوا جسمه ووشه وانضرب بالنار في نص الشارع اللي قتل علي اتنين اخوات و ابوهم و امهم .. أي أب وأم يشجعوا عيالهم أنهم يعملوا كده في بني آدم ربنا ما يكتبها علي حد و لا اشوف حد معمول فيه اللي شوفته في علي .. حقك هيرجع يا أجدع وأطيب خلق الله .. ربنا يرحمك».