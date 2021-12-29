حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 29-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن أنثى برج السرطان أنّها تصبح حساسة وقاسية جدًا مع الأشخاص الذين يحاولون العبث بمشاعرها أو تحطيمها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزلك الخامس ويمنحك ذلك قدرة على الابتكار، ويمدك بالحماس والطاقة وتحسن معالجة الأمور، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم التشوش.. الفلك يمدك اليوم بالقدرة على التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر الرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.