«مدارس النيل» تطالب أولياء الأمور بسداد المصروفات قبل الامتحانات

شددت وحدة مدارس النيل الدولية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع أولياء الأمور، بضرورة سداد المصروفات الدراسية، في إطار الاستعداد للامتحانات النهائية، موضحة أنه لن يجري قبول أي مصروفات خاصة بدخول الطلاب للامتحانات، إلا بعد سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية، وكذلك سداد أي مصروفات متراكمة في السنوات السابقة.

وأهابت مدارس النيل بأولياء الأمور، ضرورة سداد المصروفات الدراسية، وجاءت رسالتها لهم عبر تطبيق «الجيميل»: «تهيب إدارة المدرسة، بسرعة سداد المصروفات الدراسية والامتحانات، مع العلم بأنه لن يتم قبول سداد مصروفات الامتحانات، إلا بعد سداد القسط الأول أو أي مديونات لسنوات سابقة».

المدارس تطالب أولياء الأمور بالسداد

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصفوف من الثالث الإعدادي حتى الصف الثالث الثانوي مرتفعة التكاليف، موضحاً أن امتحانات هذه الصفوف تعقد من جامعة كامبريدج لأنها امتحانات دولية لضمان أن تكون على مستوى عالمي حتى يتم منح المدرسة الاعتماد الدولي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إشراف جامعة كامبريدج على الامتحانات يتيح الموافقة على الحاق الطالب بأي جامعة على المستوى العالمي، مؤكداً أنها تشترط وضع الامتحانات وتصحيحها، لافتاً إلى أنه يجب على أولياء الأمور سداد جميع المصروفات الدراسية: «فيه ناس عليها فلوس من سنوات».

الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المدارس للوقوف على سير العملية التعليمية

ونوه المصدر إلى أن اشراف جامعة كامبريدج على الامتحانات لضمان عقدها وفق القواعد الدولية، مشدداً على أولياء الأمور بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لسداد المصروفات الدراسية، مشيراً إلى أن الثانوية العامة في مدارس النيل الدولية تراكمية حيث يتم حساب مجموع الطالب في اعتباراً من الصف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي.

وأوضح أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المدارس للوقوف على سير العملية التعليمية، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.