«مدارس النيل» تعلن الوظائف المطلوبة للعام الدراسي الجديد 2022-2023

أعلنت وحدة مدارس النيل الدولية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الوظائف المطلوبة في المدارس للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مؤكدة على جميع المتقدمين، ضرورة استيفاء كل الشروط المطلوبة للتقديم للوظائف، لافتة إلى أنها حريصة على توفير بيئة تعليمية جذابة للطلاب وتشجعهم على الابتكار.

الوظائف تشترط الحصول على مؤهلات عليا

وأضافت في مستند رسمي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الوظائف المطلوبة خاصة الأكاديمية تتطلب خبرة في التخصص والحصول على مؤهل جامعي، وشهادة إجادة اللغة الإنجليزية، مؤكدة أن الوظائف تأتي في إطار حرصها على انتقاء أفضل القائمين على العملية التعليمية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، الوظائف المطلوبة في مدارس النيل:

- محاسب

- أخصائي مخازن

- أخصائي موارد بشرية

- أخصائي نفسي

- أخصائي اجتماعي

- طبيب

- ممرضة

- مسئول شئون إدارية ومراقبة امتحانات

- مسئول استقبال

- مسئول شئون إدارية الأدوار

- أخصائي نظم ومعلومات

- رئيس الخدمات المساعدة

- منسق إداري رياض الأطفال

- مساعد خدمات إدارية والمسئول الإداري للباصات ومشرف العمال ومشرف أمن وأمن مخزن

- مشرفة طلاب وفرد أمن

- فني

- عاملة نظافة ومنسق حدائق ونجار وسباك وكهربائي.

المشاركة في عملية التطوير

وأكدت مدارس النيل الدولية، أن التقديم يتم إلكترونياً عبر موقعها الرسمي، منوهة إلى أن الوظائف مطلوبة في مدارس أسوان الجديدة والأقصر والشروق والياسمين والشيخ زايد وأكتوبر وأسيوط الجديدة والأندلس والسادات وطيبة الجديدة وبورسعيد والمنيا وقنا.

وأشارت إلى أنه يجب على المتقدمين للوظائف الجديدة أن يكونوا على استعداد تام للحضور والمشاركة في عملية التطوير المهني في المدارس، ولديهم القدرة على التواصل الجديد مع أولياء الأمور بصفة مستمرة، والوقوف على احتياجاتهم، والعمل على تلبيتها، بالإضافة إلى تقديم أفضل التقنيات المبتكرة في عملية التدريس، التي تساعد على جذب الطلاب.