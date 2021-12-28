جامعة المنصورة تكرم محمد صبحي في احتفالاتها باليوبيل الذهبي «صور»

كرمت جامعة المنصورة فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لها، الفنان القدير محمد صبحي اليوم، عقب ندوة مع طلاب الجامعة استمرت لمدة ساعة بعنوان «الفن والثقافة وبناء الإنسان»، وأقيمت تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

محمد صبحي أشاد بالتاريخ الوطني لمدينة المنصورة

وأكد الدكتور طارق غلوش عميد كلية تجارة المنصورة أن بناء الإنسان أهم محاور تنمية المجتمع من خلال نشر الفن الراقي.

وأعرب غلوش عن سعادته باستضافة جامعة المنصورة للفنان القديرمحمد صبحي كأحد رواد الفن الراقي، الذي لعب دورا ملموسا فى تشكيل فكر أجيال من المصريين.

أشاد الفنان القدير محمد صبحي بالتاريخ الوطني العظيم لمدينة المنصورة في مكافحة أعداء الوطن.

وأعرب عن فخره بجامعة المنصورة ذات المكانة المرموقة عالميا وسعادته بالتواجد في رحابها.

وأشار صبحي إلى أن الدولة تصدت بفاعلية للعشوائيات من خلال مبادرة «حياة كريمة» ولكن المشكلة الكبرى التى تواجهنا الآن هي الانفجار السكاني وزيادة عدد المواطنين غير المنتجين.

وشدد على أهمية تعرف المواطنين على ثقافة وتاريخ كافة المحافظات لدعم تماسك الوطن وهذا ما كان يتحقق من خلال الرحلات المدرسية لأنحاء الوطن.

محمد صبحي: الفن يبني المجتمع

وأكد على أن الفن والثقافة قد يكون معول بناء للمجتمع أو هدمه من معالجة قضايا المجتمع بإيجابية أو سلبية ، وذكر أن الفن من المهم أن يعرض سلبيات المجتمع بطريقة تدفع الجمهور للتفكير فى كيفية علاج هذه السلبيات، ضاربا مثالا على ذلك بمشهد من «مسلسل ونيس» قام فيه أبناؤه بتنظيف الشارع المجاور لمنزلهم دفع بعض مواطنى إمبابة لتنظيف منطقتهم ودعوته لرؤية ذلك على أرض الواقع.

وأضاف أن الفن قد يقدم رسالة هادفة في إطار كوميدي يجعل المشاهد يتوحد مع قضايا الوطن التي تناقشها الأعمال الفنية ويفكر فيها بشكل ملح فى سبيل حلها.

ودلل على ذلك بالمسرحيات التى عرضها على مسرح سنبل مثل «غزل البنات، خيبتنا، نجوم الظهر، النحلة والدبور» التى ناقشت قضايا المجتمع المصرى وتطوره عبر التاريخ بشكل كوميدى هادف.

وطالب صبحي بضرورة التخلي عن القيم الاستهلاكية الذى يريد أعداء الوطن أن ينتهجها المواطنون لإبعادهم عن قضايا وطنهم، مشيرًا إلى ضرورة تعاون الطلاب بعد التخرج فى إنجاز مشروعات تتعلق بمجال دراستهم تعود بالنفع على المجتمع.

جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي سوف يستأنف موسما جديدا لمسرحيته «نجوم الظهر» بعد نجاحها في الموسم الأول ورفع لافتة كامل العدد، والمسرحية تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوي، وموسيقى وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، وملابس ماريام عدلي وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، عبد الرحيم حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقي طنطاوي ورحاب الشناط.