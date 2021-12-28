مدرسة معاذ بن جبل تحصل على المركز الأول في أوائل طلبة السويس.. صور

واصلت مبادرة أوائل الطلبة لحزب مستقبل وطن بالسويس، بقيادة النائب أحمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس، وبرعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، فعالياتها لليوم الثاني على التوالي للمرحلة الإعدادية على مستوى السويس.

صعود 3 مدارس إعدادي للتصفيات

وصعدت في المبادرة مدارس «فتية الإسلام» الخاصة عن إدارة جنوب السويس التعليمية، ومدرسة «السادات» الإعدادية بنات عن إدارة شمال السويس التعليمية، ومدرسة «معاذ بن جبل»، الإعدادية عن إدارة الجناين التعليمية.

المبادرة برعاية حزب مستقبل وطن

وشهد التصفيات النهائية للمرحلة الإعدادية، النائب الدكتور سيد عبده، عضو مجلس الشيوخ، والنائب حافظ شوشة، عضو مجلس الشيوخ، والحاج رمضان أبو الحسن، نقيب المعلمين بالسويس، والدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، والمهندس إبراهيم عبدالله رئيس مجلس أمناء السويس، وياسر عمارة وكيل المديرية، والمستشار مجدى حسين رئيس اللجنة المنظمة للمبادرة بالحزب، وابتسام إدريس أمانة العلاقات العامة بالحزب، وعلي مشعل مدير إدارة شمال السويس التعليمية، والدكتور أيمن شاهين مدير إدارة الجناين التعليمية، وفادية الصديق مدير الشؤون التنفيذية بالسويس.

وشهدت التصفيات النهائية للمرحلة الإعدادية، منافسة قوية بين المدارس المشتركة بالمسابقة، حتى استطاعت مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية بإدارة الجناين التعليمية، الحصول على المركز الأول على مستوى المحافظة، وجاءت مدرسة فتية الإسلام الخاصة، فى المركز الثانى، وجاءت مدرسة السادات الإعدادية بنات فى المركز الثالث.

الثلاثاء المقبل ختام فعاليات المبادرة

ووجه النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس، في بيان رسمي، التهانى لإدارة مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية على تحقيق المركز الأول.

كما وجه النائب، الشكر والتقدير لمدرستي فتية الإسلام الخاصة والسادات الإعدادية بنات، على تميز طلابهما خلال المسابقة، مشيراً إلى أن المبادرة ستختم فعالياتها غدا الأربعاء، للمرحلة الثانوية، وسيقام حفل تكريم الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مرحلة يوم الثلاثاء المقبل.